Abdurrahim Albayrak: "Marcao'ya talep çok" - Son Dakika

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'ya birçok takım tarafından transfer talebi geldiğini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasında Hırvat ekibi Hajduk Split'i 2-0'lık skorla mağlup ederek, play-off turunda Glasgow Rangers'ın rakibi oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Play-off turunu da geçip UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kaldıkları takdirde büyük kazanç elde edeceklerini ifade eden Albayrak, "Deplasmanda bir sonraki turu da geçersek 6 milyon Euro para alacağız. Bu maç da onun için çok önemliydi. Derbiden önce bu maç çok önemliydi. Her şeyden için bu maç çok önemliydi. Teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"MARCAO ÇOK TALEPLERİ OLAN BİR FUTBOLCU"

Albayrak, Roma kulübünün transferi için ilgilendiği iddia edilen Marcao ile ilgili olarak sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bizim için bütün futbolcularımız çok değerli. Satmadan alamıyorsunuz. Limitimiz dolu Marcao da çok talepleri olan bir futbolcu ama geçen haftada söylediğim gibi takımımız bu seriyi devam ettirdiği takdirde ocak ayında kapımızı çalan çok menajer ve takım olacak. Bu da Galatasaray camiası için mutluluk verici."

(Bora Akyol/İHA)