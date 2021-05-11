Abdürrahim Albayrak: Mayıslar bizimdir - Son Dakika

Abdürrahim Albayrak: Mayıslar bizimdir

11.05.2021 23:34
Abdürrahim Albayrak: Mayıslar bizimdir, System.String[]

SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor'u deplasmanda yenerek son haftaya lider Beşiktaş'la puanını eşitleyerek, rakibinin 2 gol averajı gerisinde giren Galatasaray'da 2'nci Başkan Abdürrahim Albayrak, "Mayıslar bizimdir" dedi.

SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor'u deplasmanda yenerek son haftaya lider Beşiktaş'la puanını eşitleyerek, rakibinin 2 gol averajı gerisinde giren Galatasaray'da 2'nci Başkan Abdürrahim Albayrak, "Mayıslar bizimdir" dedi.

Abdürrahim Albayrak, 4-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sezon geçirdiklerini belirten Albayrak, "Bu sezon gerçekten çok acılar çektik. Çok eleştirildik, yerden yere vurulduk haksız yere. Hiç yılmadık. Hep çalıştık. 'Mayıslar bizimdir' dedik. ve işte mayıs ayındayız. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında muhteşem bir Galatasaray vardı. Bugün Denizli'de Denizlispor'un inanılmaz bir direnci vardı. Galatasaray aslanları çok iyi mücadele ettiler. 3 puan aldık çok sevinçli ve mutluyuz. Cumartesi günü inşallah mutluluk yaşarız. Camiamıza bir şampiyonluk daha armağan ederiz. Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı bir şey yoktur. Bir olalım, birlik olalım, insanlar bizi kıskansın. Bu kadar çileye ve sıkıntıya rağmen, şu anda averajla ikinciyiz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu akşam camiamız huzur içerisinde, mutluluk içerisinde uyumalarını diliyorum. Tüm camiamıza sevgiler ve saygılar sunuyorum" dedi.

"OYUNCULARIMIZA MORAL OLSUN DİYE ÖDEMELERİNİ DE YAPTIK"Tarifsiz ve muhteşem bir gün yaşadıklarını dile getiren Albayrak, "Bugün tarifi olmayan, muhteşem bir gündü. Allah herkese böyle güzel günleri yaşamayı nasip etsin. Çok büyük haksızlıklara, inanılmaz eleştirilere maruz kaldık. Gece gündüz durmadık, çalıştık. Buraya gelmeden önce, oyuncularımıza moral olsun diye ödemelerini de yaptık. Hep onları düşündük, teknik heyetimizin de yanında durduk. Hocamızı da tebrik ediyorum. İki haftadır inanılmaz bir oyun sergilediler. Fatih hocamızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. YUSUF GÜNAY: İNŞALLAH BU MUTLULUK BİZE NASİP OLACAKGalatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tarihi bir gece yaşadıklarını belirterek, "Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. 3.5 yıldır, başta başkanımız ve yönetim kurulu olarak çok özverili çalıştık. Hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Galatasaray için her türlü fedakarlığı yaptık. Son dönemde biz çok üzüldük. Haksız yere eleştirildik. Ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Bugün buraya büyük bir inançla geldik. İçimizde bir heyecan vardı. Böyle bir sonucu belki de hissederek burada bulunduk. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası, Galatasaray Türkiye'nin en büyük futbol takımı. Bu başarıyı hak ediyor. Son bir maçımız var. Böyle bir final takımımıza yakışırdı. Taraftarımızın da dediği gibi mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Bu akşamki başarıdan dolayı teknik direktörümüz Fatih Terim'i kutluyorum. Son dönemde çok baskı ve eleştiri altında çalışmalarını yürüttü. Başkanımızın sağlık problemlerine rağmen özverili çalışmaları, ikinci başkanımızın gece gündüz emek vermesi… Bütün arkadaşlarımız her maçta bizimle birlikte. Benim hayalim görevimizin Galatasaray'ın başarısıyla sona ermesiydi. İnşallah bu mutluluk bize nasip olacak. Bütün camiamıza mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.MARUF GÜNEŞ: GALATASARAY HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş ise, "Birinci hafta Gaziantep FK. Maçıyla başladı, inşallah 42'inci hafta Yeni Malatyaspor maçıyla mutlu sona ulaşacağız. Mayıslar bizimdir. Tüm futbolcu kardeşlerimin ve teknik direktörümüzün alnından öpüyorum. Böyle bir yönetimin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaray her şeyin en güzeline layık. İnşallah 23'üncü şampiyonluğumuzu alacağız ve 5'inci yıldıza 2 şampiyonluk kalır" dedi.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdürrahim Albayrak: Mayıslar bizimdir - Son Dakika Spor


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