Abdurrahim Albayrak: Monacospor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak: Monacospor... - Son Dakika Spor

Abdurrahim Albayrak: Monacospor...

6 saat önce

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmesinin ardından Nijeryalı yıldızı önce alnından öpen Abdurrahim Albayrak, ardından transfer hakkında konuştu.

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Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmesinin ardından Nijeryalı yıldızı önce alnından öpen Abdurrahim Albayrak, ardından transfer hakkında konuştu.


Albayrak, Onyekuru transferi hakkında "Sevgili dostum Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum." sözlerini kullanırken bu açıklamanın ardından 'Monacospor' sözü sosyal medyada kısa süre içinde birçok hesaptan paylaşıldı.


FALCAO TRANSFERİNDE DE GÜNDEM OLMUŞTU


Galatasaray ile Monaco arasında sezon başında yapılan Radamel Falcao transferinde de Abdurrahim Albayrak, Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov hakkında konuşmuştu. Albayrak, Petrov için o zamanlar "Aramız çok iyi" açıklamasında bulunmuştu.


Abdurrahim Albayrak, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:08 
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