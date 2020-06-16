Abdurrahim Albayrak, Muslera'yı ziyaret etti

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta tibia ile fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kalecileri Fernando Muslera'yı ziyaret etti.

Albayrak, Uruguaylı kaleci ile ameliyatın gerçekleştirildiği Liv Hospital Ulus'ta bir araya geldikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fernando Muslera'nın moralinin yerinde olduğunu aktaran Albayrak, "Buradaki en büyük şansımız Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız. İçimizden birisi. Muslera çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan hayli memnun. Çok başarılı geçtiğine kendisi de inanmış. Allah'ın izniyle Muslera kardeşimizin kısa bir süre içinde tekrar sahalara dönmesini sağlayacağız. Arayan, soran herkese camiam adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un aynı hastanede ameliyat edilen sarı-lacivertli futbolcu Max Kruse'nin ardından Muslera'yı da ziyaret ettiğini hatırlatan Albayrak, "Ali Koç gelmiş ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Max Kruse'yi ziyaret etmek için çıktım ama taburdu edilmiş. Biraz sonra Ali Koç'u arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim. Muslera'yı ziyaret ettiği için de kendisine teşekkür edeceğim." diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, şansız bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mustafa Cengiz Başkanımın hastalığı, ondan sonra bu sakatlıklar... Stoperlerimizden tamamen yoksun sahaya çıktık. Üzerimizde bir şansızlık var. Bu hafta sahamızda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağımız maçta iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Bütün futbolcuları Allah korusun. Rize'de tribünde maçı izlerken Andone'nin ayağının dönüşünü, Muslera'nın ayağının kırılışını gören bir Galatasaray yöneticisi olarak ne kadar üzgün olduğumu, ne acılar çektiğimiz sadece Allah bilir."

Albayrak, şampiyonluk hedeflerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Galatasaray hiçbir zaman hedefinden sapmamıştır. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Kalan 7 maçı kazanmanın planlarını yapıyoruz. İnşallah onları kazanıp, yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.