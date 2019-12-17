Abdurrahim Albayrak: Ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak: Ne olduğunu anlamadık - Son Dakika Spor

Abdurrahim Albayrak: Ne olduğunu anlamadık

6 saat önce

"Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan bir Tuzlasporlu futbolcu olmuş""Allah'a şükür önledik"Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / - Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçının ardından sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak...

Abdurrahim Albayrak: Ne olduğunu anlamadık, System.String[]

"Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan bir Tuzlasporlu futbolcu olmuş"

"Allah'a şükür önledik"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ - Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçının ardından sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu söyleyen Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "İki gündür Florya'da takımla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eleyeceğimize inanmıştık, 4-0 değil, daha fazlaya ihtiyacımız olsaydı onu da atabilecek güçteydik. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hakikaten kazanmak için, ihtiyacımız olan skoru almak için her şeyi yaptılar, Galatasaray'a yakışanı yaptılar. Çok da sakatımız vardı ama bugün sahada olan, sonradan giren tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, hepsi çok iyiydi."

"DEVRE ARASINDA TÜNELDE FUTBOLCULARIMIZA DİRSEK ATAN BİR TUZLASPORLU FUTBOLCU OLMUŞ"

Maçın ardından yaşanan olaylara değinen Albayrak, "Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Sahalarda görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Devre arasında tünelde çıkarken bizim futbolcularımıza dirsek atan bir Tuzlasporlu futbolcu olmuş. Biz onlarla dostça oturduk, bir şeyimiz yoktu. Ne olduğunu anlamadık, yukarıdan atladım ayırmak istedim" dedi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ÖNLEDİK"

Soyunma odası koridorlarında da gerginliğin sürdüğünün altını çizen Abdurrahim Albayrak, "Olaylar bayağı ciddi yaşandı ama Allah'a şükür önledik. Çok üzüldüm. İlk maçta biz Türk Telekom Stadı'nda oynadık, rakibimizi tebrik ettik, tüm yöneticilerle görüştük, ayrıldık. Futbolcular da öyle. Hatta şimdi soyunma odasında futbolcular forma değiştirdiler. Nasıl çıktı olaylar anlamadım. Başkanlarla, yöneticilerle gayet dostça maç seyrettik. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları


Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:40 Kaynak: DHA
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