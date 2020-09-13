Abdurrahim Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi - Son Dakika

Abdurrahim Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi

"Türkiye'de birçok çocuğa Metin isminin verilme sebebi olan birisiydi""Mali konularda çok ince eleyip, çok titiz davranıyoruz""Belhanda iyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok""Bakü'den iyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmeyi bekliyorum"Yusuf Günay: Bütün sporculara örnek...

Abdurrahim Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi, System.String[]

"Türkiye'de birçok çocuğa Metin isminin verilme sebebi olan birisiydi"

"Mali konularda çok ince eleyip, çok titiz davranıyoruz"

"Belhanda iyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok""Bakü'den iyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmeyi bekliyorum"

Yusuf Günay: Bütün sporculara örnek bir kişilik

Serhan TÜRK/ İstanbul, -

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 29'uncu yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Düzenlenen anma törenine; Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Divan Kurulu Üyeleri katıldı. ABDURRAHİM ALBAYRAK: TÜRKİYE'DE BİRÇOK ÇOCUĞA METİN İSMİNİN VERİLME SEBEBİ OLAN BİRİSİYDİMetin Oktay'ın paraya değil duruşa önem verdiğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Bütün futbolculara örnek olan, herkesin örnek aldığı, Türkiye'de birçok çocuğa Metin isminin verilme sebebi olan birisiydi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. O'nu hiçbir Galatasaraylının unutacağını zannetmiyorum. Genç futbolcularımıza zaman zaman gelip Metin Oktay ağabeyimizin mezarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. "OKAY YOKUŞLU BİZE GELMEK İSTEDİ ANCAK KULÜBÜ SATMAYI VEYA KİRAYA VERMEYİ DÜŞÜNMEDİKLERİNİ İLETTİ"İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Okay Yokuşlu'nun sarı-kırmızılı takıma gelmek istediğini ancak kulübünün izin vermediğini dile getiren Abdurrahim Albayrak,  "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" diye konuştu."MALİ KONULARDA ÇOK İNCE ELEYİP, ÇOK TİTİZ DAVRANIYORUZ"Abdurrahim Albayrak, mali konularda her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istediklerini ifade ederek, "Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz. Okay'ın kulübünde bir değişiklik olursa paylaşırız" şeklinde konuştu"BELHANDA İYİ OYNADIĞI İÇİN GİDECEK YA DA GİTMEYECEK DİYE BİR ŞEY YOK"Yönetim olarak ciddi tedbirler aldıklarını kaydeden Albayrak, Younes Belhanda ile ilgili ise "Belhanda 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Bütün dünyada gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt dışında bir spor adamının açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar avro. Bundan Galatasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın yolda kalırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az parayla güzel işler yapmak için için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."BAKÜ'DEN  İYİ BİR SONUÇLA TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ BEKLİYORUM"Albayrak, 3-1 galip geldikleri Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "İyi bir maç oldu. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Yaptığımız transferlerin ne kadar isabetli olduğunu tüm Türkiye gördü. Allah'ın izniyle bu azim, hırs ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için Bakü'ye gideceğiz. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmeyi diliyorum, bekliyorum" dedi.

YUSUF GÜNAY: BÜTÜN SPORCULARA ÖRNEK BİR KİŞİLİK

Metin Oktay'ın Galatasaray'ın efsanesi olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Galatasaray tek aşkıydı. Parayı değil aşkı, sevdayı ve Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'ın bütün başarılarının arkasında Metin Oktay ruhu var. Bütün sporculara örnek bir kişilik. Ölümünün 29'uncu yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi - Son Dakika Spor

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