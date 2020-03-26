Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumu ile ilgili olarak "Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz" dedi.



Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL