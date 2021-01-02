Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür Açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Albayrak, Norveçli futbolcunun tedavi altına alındığı Ulus'taki Liv Hospital'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biraz önce sağlık Bakanım Fahrettin Koca aradı. Onu da Vedat Kaya hocayla görüştürdüm. Sayın Bakanım çok geniş bilgiler aldı. Kendisi çok yakından ilgileniyor. Sağlık bakanımıza kulübüm, şahsım ve camiam adına sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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