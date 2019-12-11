Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması - Son Dakika
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Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması

6 saat önce

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Paris Saint Germain maçı öncesinde yaşanan çirkin saldırıya ilişkin konuştu.

Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması, System.String[]

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Paris Saint Germain maçı öncesinde yaşanan çirkin saldırıya ilişkin konuştu.


A Spor'a konuşan Albayrak, taraftarlarla görüştüğünü ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını ifade etti.


Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:


Taraftarlarımızda herhangi bir şey yok. Kimse endişe etmesin. Her zaman olduğu gibi taraftarlar arasında ufak tefek tartışmalar olabilir. Bunlardan biri yaşandı. Tribün lideri arkadaşlarla da görüştüm, herhangi bir olumsuz durum yok.


Abdurrahim Albayrak, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:26 
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