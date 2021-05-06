Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı. Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacağı açıklanan ancak dün akşam ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan olağan genel kuruluyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDE YER ALMAYACAK

Abdurrahim Albayrak, bu seçimde Mustafa Cengiz'in yönetim listesinde yer almadı. Tecrübeli yönetici, seçim yaklaşılırken net kararını verecek. Albayrak'ın adaylığını koyduğu yönetim seçimlerde hiç yenilgi yüzü görmedi.