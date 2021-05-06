Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek - Son Dakika

Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek

06.05.2021 15:00

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta planlanan başkanlık seçiminin ertelenmesinin ardından sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden konuyla ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Camiamız hiç merak etmesin, Olağan Seçimli Genel Kurul en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan bilindiği üzere Albayrak, seçime Başkan Mustafa Cengiz'in listesinde girmek istemedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı. Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacağı açıklanan ancak dün akşam ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan olağan genel kuruluyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak da Cengiz'e kılıç çekti: Hiç merak etmeyin, seçim en geç haziran ayında olacak

YÖNETİMDE YER ALMAYACAK

Abdurrahim Albayrak, bu seçimde Mustafa Cengiz'in yönetim listesinde yer almadı. Tecrübeli yönetici, seçim yaklaşılırken net kararını verecek. Albayrak'ın adaylığını koyduğu yönetim seçimlerde hiç yenilgi yüzü görmedi.

Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek

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Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek - Son Dakika Spor


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