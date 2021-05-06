Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek
06.05.2021 15:00
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta planlanan başkanlık seçiminin ertelenmesinin ardından sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden konuyla ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Camiamız hiç merak etmesin, Olağan Seçimli Genel Kurul en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan bilindiği üzere Albayrak, seçime Başkan Mustafa Cengiz'in listesinde girmek istemedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen olağan genel kurulunun en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı. Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacağı açıklanan ancak dün akşam ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan olağan genel kuruluyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
YÖNETİMDE YER ALMAYACAK
Abdurrahim Albayrak, bu seçimde Mustafa Cengiz'in yönetim listesinde yer almadı. Tecrübeli yönetici, seçim yaklaşılırken net kararını verecek. Albayrak'ın adaylığını koyduğu yönetim seçimlerde hiç yenilgi yüzü görmedi.
Son Dakika Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu İran'da cumhurbaşkanı adayı Mutahhari: Kısas yapılmalı, Trump öldürülmeli Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim