Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması: Alacağımız isimler olacak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Neftçi Bakü ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için Azerbaycan'a gitmeden önce havalimanında açıklamalar yaptı.

beIN Sports'a konuşan Albayrak, transfer defterini kapatmadıklarını söyleyip "Aldığımız yeni oyuncuların çoğu henüz kadroya giremedi. Alacağımız isimler olacak. Gelenler ve gidenler de olacak. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz" dedi.

"KARDEŞ ÜLKENİN TAKIMLARI"

Neftçi Bakü maçını değerlendiren Abdurrahim Albayrak, "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek. Türkiye'ye turu geçmiş olarak dönmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.

"OMAR İLE 6-7 AY ÖNCE ANLAŞTIK"

Albayrak, "İnsanlar transfer yapmadığımızı söylüyor ama mesela Omar ile 6-7 ay önce anlaştık. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok da iyi oynadı, Allah nazardan korusun" diyerek Omar Elabdellaoui transferinin perde arkasına değindi.

"DAHA İYİ OLACAK"

Takımının performansını da değerlendiren deneyimli yönetici, "Aldığımız yeni oyuncular ve hazır olmayan oyuncularımız var. Falcao, Arda, Taylan çok iyi geliyor. Birçok futbolcumuz iyi başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.