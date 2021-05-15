Mustafa Cengiz'den taraftar açıklaması

"Bizim davetli taraftarlarımız var hepsini içeri aldıracağım"

Serhan TÜRK -

Galatasaray'ın davetli taraftarları maçın başlamasına 5 dakika kala tribündeki yerlerini almak için çaba sarfediyor.

500 kişilik davetli listesi saatlerdir stada girmeye çalışırken, sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle bu tartışmalar stadın güvenlik noktalarında sürüyor.

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak maçtan 2 saat önce kontrol noktasına gidip davetli taraftarların güvenlik birimleriyle sorun yaşamaması için çaba sarfederken, Başkan Mustafa Cengiz de halen giremeyen ve yardım isteyen taraftarları görünce "Bizim davetli taraftarlarımız var hepsini içeri aldıracağım" açıklamasında bulundu. Davetli olup kapılarda isimleri bulunan taraftarlar takımlarını izlemek için umutlarını korurken maçın başlama düdüğü yaklaşmasına rağmen içeri giremeyen taraftarlar için Başkan Mustafa Cengiz de devreye girdi.Abdurrahim Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için geldik

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların stada girebilmesi için güvenlik güçleriyle konuşan Albayrak, stat çevresinde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımız karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" şeklinde konuştu.