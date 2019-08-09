Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gitti
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Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gitti

14 dakika önce

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.

Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gitti, System.String[]
Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.
Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Radamel Falcao transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Abdurrahim Albayrak, transfere son noktayı koymak için menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya gitti.
Albayrak, bir gazetecinin "Taraftara bayram hediyeniz olacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdurrahim Albayrak'ın havalimanı görüntüleri


Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Ahmet Bulut, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:25 Kaynak: DHA
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