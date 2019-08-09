Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gitti
14 dakika önce
Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:25 Kaynak: DHA
2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak
ile menajer Ahmet Bulut
, Radamel Falcao
transferini bitirmek için Fransa
'ya gitti.
Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Radamel Falcao transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Abdurrahim Albayrak, transfere son noktayı koymak için menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya gitti.
Albayrak, bir gazetecinin "Taraftara bayram hediyeniz olacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtsız bıraktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdurrahim Albayrak'ın havalimanı görüntüleri
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