Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sarı-Kırmızılı ekip, Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Galatasaray camiasına ve Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." - KAYSERİ

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:50 Kaynak: İHA

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