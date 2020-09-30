Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da - Son Dakika

Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da

TFF 1.Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına renklerine bağladı.

Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da, System.String[]

TFF 1.Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına renklerine bağladı.

RH Bandırmaspor dış transferin tamamlanmasına sayılı günler kala gerekli görülen mevkilere takviyelerini sürdürüyor. Bordo-beyazlılar son olarak Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Bandırma'da bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın, transferin her iki kulüp için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bordo-beyazlı formayı giyerek kendisini Bandırmasporlu yapan imzayı atan genç yıldız Abdurrahim Dursun ise Bandırmaspor yönetimine teşekkür ederek, "Bandırmaspor forması altında en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım olarak Bandırmaspor'u layık olduğu yerlere getireceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da
Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da - Son Dakika Spor

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