Abdurrahim Dursun: Trabzonspor'a daha güçlü dönmek istiyorum

"Bandırmaspor tercihim doğruydu"

"Hedefim A Milli Takım"

"Ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum" " Trabzonspor altyapısı belki de ülkenin en verimli altyapısı""Uğurcan Avrupa için hazır durumda""Kendime özgü bir stil oluşturmam gerekiyor"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Trabzonspor'dan sezon başında TFF 1'inci Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralanan Abdurrahim Dursun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki sol bek, "Şu an Bandırmaspor için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada çok başarılı olduktan sonra Trabzonspor'a daha güçlü dönerek takımın parçası olmak istiyorum" dedi."BANDIRMASPOR TERCİHİM DOĞRUYDU"Bandırmaspor'da başarılı bir sezon geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Abdurrahim Dursun, "Sezona Trabzonspor ile başladım. Süreç benim Bandırmaspor'a kiralanmam şeklinde gelişti. Bu tercihin şimdi çok doğru olduğunu görüyorum. Burada gerçekten güzel bir ortam var. Takım olarak da iyi bir kaliteye sahibiz. Ligde herkes birbirini yenebiliyor. Biz maç maç bakıyoruz, tüm rakiplerimizi yenebilecek güçteyiz ve bu doğrultuda hazırlanıyoruz" diye konuştu."TRABZONSPOR'A DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYORUM"Genç futbolcu, Bandırmaspor ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor'a dönmek istediğini vurgulayarak, "Şu an Bandırmaspor için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada çok başarılı olduktan sonra Trabzonspor'a daha güçlü dönerek takımın parçası olmak istiyorum. Bununla beraber şimdiye odaklanmış durumdayım, sezon sonunda inşallah güzel bir noktada oluruz" dedi."HEDEFİM A MİLLİ TAKIM "Türkiye Ümit Milli Takım formasını defalarca giyen Dursun, "Ümit Milli Takım'da güzel işler çıkardık. Elbette her oyuncu gibi benim de hedefim A Milli Takım. Ulusal takımda oynamak çok büyük bir onur. Kendime çok inanıyorum. Çok çalışmam gerektiğinin farkındayım" şeklinde konuştu."ÜLKEMİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"Avrupa'da forma giyme planı da yaptığını anlatan sol bek, "Avrupa hedefim var. Önce kendimi kanıtlayıp sonrasında ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Trabzonspor'da iyi bir altyapı eğitimi aldım ve çalışarak daha güçlü hale gelmek istiyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek için özel bir ekiple de çalışıyorum. Avrupa'da ülkemizi temsil etmek çok önemli. Oraya gitmeyi hak eden tüm arkadaşlarımız da elinden geleni yapacaktır" diye konuştu."TRABZONSPOR ALTYAPISI BELKİ DE ÜLKENİN EN VERİMLİ ALTYAPISI"Trabzonspor altyapısında aldığı eğitimin çok önemli olduğunu dile getiren Abdurrahim Dursun, şunları kaydetti: "Trabzonspor altyapısı belki de ülkenin en verimli altyapısı. Bu vesileyle Özkan hocamızı da bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepimizin üzerinde çok emeği var. Onun hatırasını en iyi şekilde yaşatmaya çalışacağız.""UĞURCAN AVRUPA İÇİN HAZIR DURUMDA"Bordo-mavili ekipten takım arkadaşları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'da başarılı olabileceklerini belirten Dursun, "İkisi de çok yetenekli. Uğurcan Avrupa için oldukça hazır durumda. İkisinin de Avrupa'da başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı."KENDİME ÖZGÜ BİR STİL OLUŞTURMAM GEREKİYOR"

Kendi mevkisindeki oyuncuları sürekli takip ettiğini aktaran Dursun, şunları dedi: "Kendi mevkimde oynayan tüm önemli oyuncuları detaylı şekilde izliyorum, inceliyorum. Kendime özgü bir stil oluşturmam gerekiyor. Her antrenman, her maç nasıl daha iyi olabilirim diye düşünüyorum."