Abdurrahim'in hedefi büyük

Trabzonspor'dan TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralanan genç oyuncu Abdurrahim Dursun, yeni takımına Süper Lig yolunda katkı sağlamak istediğini söyledi. Ümit Milli Takım forması giyen genç oyuncu, hedefinin A Milli Takım'a yükselmek olduğunu belirtti.

Bordo-mavili ekipten bir sezonluğuna Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralanan sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun, Balıkesir ekibinde iyi bir sezon geçirerek hedefleri olan Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

İHA'ya konuşan 21 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu, "Bu sezon Bandırmaspor formasıyla güzel bir sezon geçirmeyi umuyorum. Hedefleri olan bir camia. Burada çok güzel karşılandım. Hem başkanımız, hem yöneticilerimiz güzel ağırladılar. Takımıma kısa sürede adapte olup, Süper Lig yolunda önemli katkılar sağlamak istiyorum. Kariyer hedeflerim arasında Ümit Milli Takım'dan sonra tabii ki her Türk futbolcunun hedefi olan A Milli Takım var. Kendimi sürekli geliştirerek bu hedefime de ulaşmak istiyorum" dedi.

Genç oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla Beşiktaş karşılaşmasında 45 dakika forma giyerken, Denizlispor müsabakasında ise 90 dakika görev aldı. - BALIKESİR