Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldı
Son Dakika Genel Haber

Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldı

37 dakika önce

Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldıANKARA - Türk şiirinin önemli isimlerinden Abdurrahim Karakoç, ölümünün 7'inci ölüm yıl dönümünde mezarının başında anıldı.

Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldı
ANKARA - Türk şiirinin önemli isimlerinden Abdurrahim Karakoç, ölümünün 7'inci ölüm yıl dönümünde mezarının başında anıldı.
Türk şairi ve ozanı Abdurrahim Karakoç ailesi ve sevenleri tarafından Bağlum'daki mezarı başından anıldı. Konuşmalarla başlayan anma töreni, Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu. Mezarı başında duygusal anlar yaşanırken, oğlu Türk İslam Karakoç, "Burada bulunan onun şiirlerinden bir nebze nasiplenmiş ve onun bir şekilde gönlüne dokunmak için buralara gelen insanlara da teşekkür ediyorum. İnsanlar eserleriyle bu ülkeye, bu millete bıraktıkları ile anılıyor" dedi.
Abdurrahim Karakoç'un torunu Ayşe Gökçen Karasoğlu, "Ben edebi kişiliğini geç tanıdım, sadece dede olarak bildim. Edebi kişiliğini üniversite zamanlarında tanıdım. Benim için Abdurrahim Karakoç dede olarak var bende. Yazılarından çok sert olduğu düşünebilir insanlar, ama evin içerisinde çok merhametli, çok sevgi dolu bir insandı. İnşallah onun yolundan gitmek bize de nasip olur" şeklinde konuştu.
Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:58 Kaynak: İHA
Bağlum, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği West Ham Unitedlı taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım'ı istemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]