Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. Başkanvekili oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. Başkanvekili oldu - Son Dakika Spor

Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. Başkanvekili oldu

6 saat önce

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkanvekili oldu.

Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. Başkanvekili oldu, System.String[]

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkanvekili oldu.


EUWUF Kongresi Avrupa Birliği Başkenti Brüksel'de yapıldı. Dün yapılan kongreye katılan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkanvekili oldu.


12 Avrupa ülkesinin katıldığı kongrede Belçika Wushu Federasyonu Başkanı Patrik Van Campenhaut başkanlığa, Hırvatistan Wushu Federasyonu Genel Sekreteri Peter Turkoviç Genel Sekreterliğe getirildi. 2. Başkanvekili Bulgaristan Federasyonu Başkanı Stefan Kolev oldu.


Yapılan kongrede alınan karar gereği 2020 Avrupa Wushu Şampiyonası 28-31 Mayıs 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde yapılacak. - SAKARYA

Avrupa Birliği, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti
Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Son Dakika Haberleri
21:32 Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor
21:32 Liverpool, FA Kupası'nda 4. tura çıktı - Son Dakika Spor
21:28 Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
21:23 Çaykur Rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
21:23 Mustafa Cengiz Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez - Son Dakika Spor
20:45 Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı - Son Dakika Spor
18:27 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 21:35:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. Başkanvekili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]