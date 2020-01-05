Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. başkan vekili oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. başkan vekili oldu - Son Dakika Spor

Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. başkan vekili oldu

6 saat önce

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. başkan vekili oldu.

Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. başkan vekili oldu, System.String[]

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. başkan vekili oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EUWUF Kongresi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

12 ülkeden temsilcilerin katıldığı kongrede EUWUF başkanlığına Belçikalı Patrick Van Campenhout, 1. başkan vekilliğine Abdurrahman Akyüz getirildi.

Öte yandan, 2020 Avrupa Wushu Şampiyonası'nın 28-31 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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