Abdurrahman Çabuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdurrahman Çabuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Abdurrahman Çabuk son yolculuğuna uğurlandı

15 dakika önce

Eski Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Abdurrahman Çabuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abdurrahman Çabuk son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Eski Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Abdurrahman Çabuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Abdurrahman Çabuk, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanırken, törene siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.


4.5 sene önce yakalandığı kanser hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kaybeden eski Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Abdurrahman Çabuk (59), tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.


Abdurrahman Çabuk için Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde bulunan Ali Rıza Güven Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Çabuk'un cenazesi, kılınan namazın ardından Bornova Hacılar Kırı Mezarlığına defnedildi.


İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın cenaze namazını kıldırdığı törene; Çabuk'un ailesi, yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekilleri; Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Yaşar Kırpınar, Cemal Bekle, AK Parti Giresun Milletvekili ve önceki dönem MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Cemal Öztürk, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD 4. dönem Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de cenazeye çelenk gönderdi.


Abdurrahman Çabuk, MÜSİAD İzmir Şubesinde 2005-2008 ve 2010-2013 yılları arasında 2 dönem şube başkanlığını görevini yürütmüştü. - İZMİR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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