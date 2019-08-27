Son Dakika Haberleri: Abe: abd ile ticaret anlaşmasının imzası için çalışmalar hızlanacak
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Abe: abd ile ticaret anlaşmasının imzası için çalışmalar hızlanacak

9 dakika önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD ile bir ticaret anlaşması içinçalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

Abe: abd ile ticaret anlaşmasının imzası için çalışmalar hızlanacak, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD ile bir ticaret anlaşması içinçalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

Biarritz'de G7 zirvesi sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Abe, ABD ile Japonya arasında bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere değindi.

Abe, bu amaçla bir anlaşmanın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında imzalanabilmesi için çalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşbirliği içinde olduklarını vurguladı.

Abe ayrıca, ABD ile Çin arasında istikrarlı bir iliştinin sadece bu iki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için değil, küresel ekonomi için de "çok önemli" olduğunu söyledi ve ekledi:

"ABD-Çin ticaret müzakerelerinde küresel ekonomide istikrarın sağlanmasına yardım edecek iyi sonuçlar ortaya çıkacağını umuyorum."

Abe, ekonomi politikasını yönlendirirken ABD-Çin ticari geriliminin Japonya ekonomisine etkisi olup olmayacağını izleyeceklerinin altını çizdi.

Trump da G7 liderler zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapma isteği konusunda samimi olduğuna güvendiğini söyledi ve ekledi:

"Çin'in bir ticaret anlaşması yapmayı çok fena şekilde istediğini düşünüyorum. Çin Başbakan Yardımcısı aradı ve bir anlaşma görmek istedikiğini söyledi."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Shinzo Abe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:27 Kaynak: DHA
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