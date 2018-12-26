Son Dakika Haberleri: Abe: Japonya'nın Temel Ekonomik Göstergeleri Gücünü Koruyor

Abe: Japonya'nın Temel Ekonomik Göstergeleri Gücünü Koruyor

1 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, küresel belirsizliklere karşın, ülkesinin temel ekonomik göstergelerinin gücünü koruduğunu ve bu gücü daha da artırmak istediklerini söyledi.

Abe: Japonya'nın Temel Ekonomik Göstergeleri Gücünü Koruyor, System.String[]
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, küresel belirsizliklere karşın, ülkesinin temel ekonomik göstergelerinin gücünü koruduğunu ve bu gücü daha da artırmak istediklerini söyledi.

Japon iş dünyasının lobi kuruluşu Keidanrehn'de konuşan Abe, "Japonya'nın ekonomik temel göstergeleri global belirsizliklere rağmen gücünü korumaya devam ediyor. Japonya'nın pozitif ekonomik konjonktürünü, verimliliği artırma yoluyla daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmasında Japon şirketlerinden ekonomik toparlanmanın sürdürülmesi için ücretleri artırmalarını istediklerini belirten Abe, satış vergisini gelecek yıl yüzde 10'a yükselteceklerini ve hükümetin bu artırımın  ekonomiye vereceği sıkıntıları hafifletmek için yeterli adımlara ilişkin  planları olduğunu vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:43 Kaynak: DHA

Japon, Shinzo Abe, Japonya, Dünya
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