Abe'nin öldürülmesinin arkasındaki sır... Suikastçı eski Japonya başbakanını "intikam" için öldürdüğünü iddia etti - Son Dakika
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Abe'nin öldürülmesinin arkasındaki sır... Suikastçı eski Japonya başbakanını "intikam" için öldürdüğünü iddia etti

11.07.2022 19:50

Dünyayı şoka sokan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastının sır perdesi henüz aralanamadı. Suikastçı Tetsuya Yamagami, ifadesinde annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grup olan Soka Gakkoi'yi Japonya'ya ilk olarak Abe'nin eski başbakan olan dedesi Nobusuke Kishi'nin getirdiğine inandığını açıkladı. Yamagami'nin ev yapımı pompalı tüfeği de internette video izleyerek yaptığı öğrenildi. Yabancı ülkelerin Abe'nin öldürülmesine dahli olup olmadığı araştırılıyor.

Japonya'da geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

ANNESİNİN İFLASINDAN SORUMLU TUTMUŞ

Saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ifadesinde, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grup olan Soka Gakkoi'yi Japonya'ya ilk olarak Abe'nin eski başbakan olan dedesi Nobusuke Kishi'nin getirdiğine inandığını söyledi.

Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar

DİNİ GRUBUN ÜLKEYE GELMESİNDE DEDESİNİN ROL OYNADIĞINI DÜŞÜNDÜ

Soruşturma kaynakları, zanlının Abe'nin dedesine olan kini nedeniyle torununu hedef almış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Japonya basını ise 1957-1960 yılları arasında başbakanlık yapan Kishi'nin söz konusu dini grupla bağlantılı bir siyasi yapının kuruluş aşamasında yer aldığına dikkat çekerken, buna rağmen Abe'nin dedesinin grubun ülkede faaliyet başlatmasına öncülük eden isim olduğuna dair bir kanıtın olmadığı vurgulandı.

Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar

SİLAHI İNTERNETTEN VİDEO İZLEYEREK YAPMIŞ

Öte yandan, Abe'nin katil zanlısının saldırıda kullandığı el yapımı silahı nasıl ürettiği de ortaya çıktı. Eski bir Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan zanlı Yamagami'nin ifadesinde sosyal medyada paylaşılan ilgili içerikleri izleyerek 2 borudan oluşan silahı ürettiğini söylediği öğrenildi.

Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar

DİNİ GRUBA YAKINLIĞI NEDENİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Abe'nin katili ifadesinde, annesinin yüksek miktarda bağış yaparak iflas etmesinden sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'yi hedef aldığını açıklamıştı.

Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar
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Kaynak: İHA

Shinzo Abe, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Abe'nin öldürülmesinin arkasındaki sır... Suikastçı eski Japonya başbakanını 'intikam' için öldürdüğünü iddia etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abe'nin öldürülmesinin arkasındaki sır... Suikastçı eski Japonya başbakanını "intikam" için öldürdüğünü iddia etti - Son Dakika
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