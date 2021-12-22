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Abe'nin "Tayvan yorumları" sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği etkinliği engellendi - Son Dakika

Abe'nin "Tayvan yorumları" sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği etkinliği engellendi

22.12.2021 07:31
Abe'nin "Tayvan yorumları" sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği etkinliği engellendi

Çin'in, eski Japonya Başbakan Abe Şinzo'nun "Tayvan yorumları" sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin kültürel etkinliğini engellemeye çalıştığı bildirildi.

Çin'in, eski Japonya Başbakan Abe Şinzo'nun "Tayvan yorumları" sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin kültürel etkinliğini engellemeye çalıştığı bildirildi.

Eski Başbakan Abe'nin, Tayvan'a yönelik "beklenmedik durumların" ülkesi için "acil durum" oluşturabileceği yönündeki yorumları Tokyo-Pekin hattında gerilim oluşturmaya devam ediyor.

Kyodo ajansının haberine göre Çin, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin 7 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan "Çin-Japon kültürel etkinliğini" engellemeye çalıştı.

Yerel yetkililer, davetli 250 kişi arasından birçok Çin vatandaşına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski dolayısıyla söz konusu etkinliğe katılmama çağrısı yaptı.

Neticede 7 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan etkinlik iptal edildi. Kültürel kapsamlı benzer etkinliklerin Pekin'de bulunan diğer büyükelçiliklerde düzenlendiği aktarıldı.

Kyodo, söz konusu süreçte "özel bir arka plana" dikkati çeken Çinli bir yetkilinin, Abe'nin değerlendirmeleri ile etkinlik iptali arasında ilişki olduğunu kaydetti.

"Ekonomik intihar"

Abe, Tayvan merkezli bir düşünce kuruluşunun ay başında düzenlediği çevrim içi toplantıda "Tayvan'ın Çin tarafından işgali Japonya'ya yönelik büyük tehdit yaratacak, ABD-Japon ittifakı için alarm olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Askeri bir maceranın "Çin açısından ekonomik intihar" anlamına geleceği görüşünü dile getiren Abe, "Pekin'dekiler, özellikle de Devlet Başkanı Şi Cinping, bunu anlamak konusunda hataya düşmemeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Büyükelçi çağrıldı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hua Çunying'in, bakanlığa "acil olarak" çağrılan Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Tarumi Hideo'ya, Abe'nin sözlerinin Çin ve Japonya ilişkilerinin "temel normlarını ihlal ettiğini" söylediği aktarılmıştı.

2012-2020'de başbakanlık yaparak, bu görevde en uzun süre kalan kişi unvanını elde eden Abe, geçen yıl ağustos ayında sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı.

"Muhafazakar siyasetçi" olarak bilinen Abe, iktidardaki Liberal Demokrat Partideki (LDP) en büyük siyasi fraksiyonu halihazırda yönetiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abe'nin 'Tayvan yorumları' sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği etkinliği engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abe'nin "Tayvan yorumları" sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği etkinliği engellendi - Son Dakika
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