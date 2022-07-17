Abe suikastı zanlısı, Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş - Son Dakika
Üye Girişi

Abe suikastı zanlısı, Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş

17.07.2022 17:13
Abe suikastı zanlısı, Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısı, Moon Tarikatı'na ilişkin mektubunda saldırının işaretini vermiş.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısı, Moon Tarikatı'na ilişkin mektubunda saldırının işaretini vermiş.

Japan Times'ın haberine göre, "Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu", kısa adıyla "Birleşme Kilisesi" ile ilgili eleştirel blog yazıları yazan bir kişi, Abe suikastını düzenleyen Yamagami Tetsuya'nın kendisine bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Kimliğine dair bilgi verilmeyen kişi, mektubun saldırıdan önce kendisine ulaştığını belirtti.

Çugoku eyaletinde yer alan Okayama ilinden eyaletin farklı bir bölgesine gönderilen mektupta, Yamagami'nin kiliseye karşı güçlü bir kızgınlığı olduğu anlaşılıyor.

Yamagami mektubunda, "Gerçek hayatta Birleşme Kilisesi'nin en etkili sempatizanlarından" olarak nitelediği Abe'ye karşı "öfke" duyduğunu belirtti.

Diğer yandan Yamagami mektupta asıl düşmanının Abe olmadığını ifade ediyor.

Bu arada, emniyet güçlerinin mektuptan haberdar olabileceği öğrenildi.

Suikastla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktarmıştı. Yamagami'nin amcası da kaybın 720 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

Moon Tarikatı ve Abe

"Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu" kısa adıyla "Birleşme Kilisesi" hatta kamuoyunda bilinen adıyla Moon Tarikatı, Sun Myung Moon tarafından 1954'te Güney Kore'nin başkenti Seul'de kuruldu.

Moon Tarikatı'nın etkinliklerinde oldukça güçlü ve tanınmış kişilerin konuşmacı olması dikkati çekiyor.

Tarikat, düzenlediği toplu nikah törenleriyle tüm dünyada büyük üne kavuşmuştu.

Eski Başbakan Abe de tarikatın düzenlediği etkinliklerinde konuşmuş ve bu nedenle eleştirilerin hedefi olmuştu. Hatta Japonya'da bir grup avukat 2021'de Abe'nin konuşmasının ardından protesto mektubu yayımlamıştı.

Abe, tarikat mensupları için 2006 yılında düzenlenen toplu düğün organizasyonuna da telgraf göndermişti. Moon Tarikatı nedeniyle para kaybettikleri için dava açan mağdurların avukatları, Abe'yi bu nedenle eleştirmişti.

Japonya'nın eski başbakanlarından ve Abe'nin anne tarafından dedesi Kişi Nobusuke de tarikatın önemli bir destekçisiydi.

Müritlerinin "Vaadedilen Mesih ve Hazreti İsa'nın evlilik eksiğini dolduran Mürşit" olarak inandığı 13 çocuk sahibi Moon, 2012 yılında Güney Kore'nin Gapyeong kentindeki bir hastanede 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

ABD başta olmak üzere birçok ülkede malvarlığı olan Moon Tarikatı, tüm dünyada milyonlarca üyesi bulunduğunu ileri sürüyor.

YORUMLAR
500
17 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı 17 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı
Kaynak: AA

Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abe suikastı zanlısı, Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 17:22:19. #1.13#
SON DAKİKA: Abe suikastı zanlısı, Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement