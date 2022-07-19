Abe suikastı zanlısının gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
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Abe suikastı zanlısının gözaltı süresi uzatıldı

19.07.2022 19:45
Abe suikastı zanlısının gözaltı süresi uzatıldı

Japonya'da eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısının gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

Japonya'da eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısının gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

Japon yetkililer, Abe suikastını düzenleyen Yamagami Tetsuya'nın gözaltı süresinin, resmi suçlamada bulunulana kadar 10 gün daha uzatılması için mahkemeden onay alındığını belirtti.

Yamagami, savcıların resmen cinayet suçlamasında bulunup bulunmama konusunda karar vermesi gereken 29 Temmuz'a kadar gözaltında tutulabilecek.

Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş

"Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu", kısa adıyla "Birleşme Kilisesi" ile ilgili eleştirel blog yazıları yazan bir kişi, 17 Temmuz'da Yamagami Tetsuya'nın kendisine mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Kimliğine dair bilgi verilmeyen kişi, Yamagami'nin "Gerçek hayatta Birleşme Kilisesi'nin en etkili sempatizanlarından" olarak nitelediği Abe'ye karşı "öfke" duyduğunu belirttiği mektubun saldırıdan önce kendisine ulaştığını söylemişti.

Seçim kampanyasında öldürülmüştü

Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Abe'yi öldürdüğü belirtilen şüpheli Yamagami Tetsuya gözaltına alınmış, saldırıda kullanılan el yapımı silaha el konulmuştu. Polis zanlının evindeki benzer silahlara da el koymuştu.

Moon Tarikatı ve Abe

"Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu" kısa adıyla "Birleşme Kilisesi" hatta kamuoyunda bilinen adıyla "Moon Tarikatı", Sun Myung Moon tarafından 1954'te Güney Kore'nin başkenti Seul'de kuruldu.

Moon Tarikatı'nın etkinliklerinde oldukça güçlü ve tanınmış kişilerin konuşmacı olması dikkati çekiyor.

Tarikat, düzenlediği toplu nikah törenleriyle tüm dünyada büyük üne kavuşmuştu.

Eski Başbakan Abe de tarikatın düzenlediği etkinliklerde konuşmuş ve bu nedenle eleştirilerin hedefi olmuştu. Hatta Japonya'da bir grup avukat, 2021'de Abe'nin konuşmasının ardından protesto mektubu yayımlamıştı.

Abe, tarikat mensupları için 2006'da düzenlenen toplu düğün organizasyonuna da telgraf göndermişti. Moon Tarikatı nedeniyle para kaybettikleri için dava açan mağdurların avukatları, Abe'yi bu nedenle eleştirmişti.

Japonya'nın eski başbakanlarından ve Abe'nin anne tarafından dedesi Kişi Nobusuke de tarikatın önemli bir destekçisiydi.

Müritlerinin "Vaadedilen Mesih ve Hazreti İsa'nın evlilik eksiğini dolduran Mürşit" olarak inandığı 13 çocuk sahibi Moon, 2012'de Güney Kore'nin Gapyeong kentindeki bir hastanede 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

ABD başta olmak üzere birçok ülkede malvarlığı olan Moon Tarikatı, tüm dünyada milyonlarca üyesi bulunduğunu ileri sürüyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

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