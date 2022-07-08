Abe suikastinin en net görüntüsü ortaya çıktı! Eski Japonya Başbakanı seçim konuşması yaparken böyle öldürüldü - Son Dakika
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Abe suikastinin en net görüntüsü ortaya çıktı! Eski Japonya Başbakanı seçim konuşması yaparken böyle öldürüldü

08.07.2022 20:58

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada suikasta uğradığı anların yeni ve en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, el yapımı silahla vurulan Abe'nin ikinci silah sesinin ardından yere yığıldığı, suikastçınında yere yatırılarak derdest edildiği kameraya yansıyor.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Nara kentinde seçim kampanyasındaki konuşması sırasında el yapımı silahla vurularak öldürülmesinin yankıları sürüyor.

CİNAYET ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dünya genelinden saldırıya tepki gelirken, suikast anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Seçim kampanyası sırasında kaydedilen görüntüye göre Abe konuşma yaptığı sırada 2 el silah sesi duyuluyor. İkinci silah sesinin ardından Abe yere yığılıyor ve saldırgan derhal yakalanarak yere yatırılıyor.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Daha önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalışan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın el yapımı olduğu öğrenilen silahından çıkan 2 kurşunla ağır yaralanan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

DÜNYA KAMUOYUNDA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Abe'nin ölümü Japonya ve dünya kamuoyunda derin bir şok etkisine yol açtı. Saldırının nedenini öğrenmeye çalışan Japon polisi, saldırganın evinde arama başlatmıştı.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin vurulduğu anın yeni görüntüsü ortaya çıktı

"ZANLI BELİRLİ BİR ÖRGÜTE KİN BESLİYOR"

Japon polisi, gazetecilere yaptıkları açıklamada, "Zanlı belirli bir örgüte karşı kin beslediğini ve eski başbakan Şinzo Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işlediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: SALDIRIYI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil dünya genelinde çok sayıda lider, Abe'ye yönelik saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abe'nin hayatını kaybettiği saldırıya dair "Değerli dostum Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

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ABD: DERİN ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE DUYUYORUZ

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel, saldırıdan duyduğu üzüntü ve şoku dile getirirken "Abe, Japonya'nın seçkin bir lideri ve ABD'nin sarsılmaz müttefiki oldu. ABD hükümeti ve Amerikan halkı, Abe'nin ailesi ve Japonya halkı için dua ediyor." değerlendirmesini yaptı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Bali'deki G20 toplantısında saldırıya ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, saldırı dolayısıyla ABD'nin "derinden üzgün ve endişeli" olduğunu söyledi.

İNGİLTERE: DÜŞÜNCELERİM AİLESİ VE SEVDİKLERİYLE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Abe'ye yönelik alçakça saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü ve üzüntüyü duyduğunu dile getirerek, "Düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle." ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Liz Truss da Abe'ye yapılan saldırıyı duyunca şoke olduğunu belirterek, "Bu zor zamanda Japon dostlarımızın yanındayız. Düşüncelerimiz ve dualarımız ailesi ve dostlarıyla." paylaşımında bulundu.

ALMANYA: ABE'NİN VURULDUĞU HABERİ ŞOK ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Abe'nin vurulduğu haberi beni şok etti. Düşüncelerim onunla ve ailesiyle." ifadelerine yer verdi.

FRANSA: JAPON HALKININ YANINDAYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Abe'nin maruz kaldığı menfur saldırı karşısında şok olduğunu ve Fransa'nın Japon halkının yanında olduğunu belirtti.

İTALYA: SUKASTI SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin olaya ilişkin açıklamasında, "İtalyan Hükümeti, Abe'ye yönelik suikastı sert şekilde kınıyor. İtalya, bu dramatik anda Abe ve Japon halkının yakınlığını belirtir." şeklinde tepkisini aktardı.

SHINZO ABE KİMDİR?

Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakanı Abe, parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu. Nagata'da doğan Abe, Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı.

9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti. Shinzo Abe , 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez başbakan oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan oldu. 26 Aralık 2012'de göreve başladı. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu ve 16 Eylül 2020'de görevi devretti.

YORUMLAR
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Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Shinzo Abe, Japonya, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Abe suikastinin en net görüntüsü ortaya çıktı! Eski Japonya Başbakanı seçim konuşması yaparken böyle öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abe suikastinin en net görüntüsü ortaya çıktı! Eski Japonya Başbakanı seçim konuşması yaparken böyle öldürüldü - Son Dakika
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