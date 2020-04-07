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Abe: Teşvik planı çerçevesinde mali harcama 39 trilyon yen olacak
10 dakika önce
988 milyon dolarlık destek paketi açıklayan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bu paket kapsamında mali harcamaların 358 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini açıkladı.
988 milyon dolarlık destek paketi açıklayan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bu paket kapsamında mali harcamaların 358 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:48
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