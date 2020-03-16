Abe ve İngiltere Başbakanı Johnson korona salgınını görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abe ve İngiltere Başbakanı Johnson korona salgınını görüştü - Son Dakika

Abe ve İngiltere Başbakanı Johnson korona salgınını görüştü

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Abe ve İngiltere Başbakanı Johnson korona salgınını görüştü, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Görüşmede Abe'nin İngiliz mevkidaşı Johnson'a korona virüsü salgınının ülkedeki seyri ve virüsle mücadelede izledikleri yol hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Abe, ayrıca, G7 ülkelerinin salgın nedeniyle oluşabilecek küresel ekonomik risklere karşı birlikte olduklarını göstermelerinin önemli olduğunun altını çizdi. Abe ve Johnson'un korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

(İHA)

Boris Johnson, Shinzo Abe, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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