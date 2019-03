Abhaz Derneği "Gönül'ün Başarısı Bizim Başarımızdır"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca yönetimi ve üyeleri ile buluştu. Dernek binasında gerçekleşen buluşmada başkan adayı Gönül'e AK Parti İlçe Başkanvekili Ali Galip Öztürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Adayı Aykut Çağlayan ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Derneğin gelini olarak ağırlandığı ve mutluluk duyduğu programda açıklamalarda bulunan başkan adayı Gönül, "İzmit bir mozaik. Dolayısı ile her bir vatandaşımızın gurur duyarak ben İzmitliyim demesini istiyoruz" dedi. Gönül'ü ağırlayan eden Dernek Başkan'ı Konca ise, "Onun başarısını kendi başarımız olarak görüyorum. Projeleri ile de kendini anlatacaktır" diye konuştu.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, "Gelinimiz Sibel Hanım için burası kendi yuvası ve kendi hemşerilerinin olduğu yerdir. Seçim çalışmaları sırasında bizlere zaman ayırarak aramızda olmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin kendisine destek olacağımızı ben kalben söylemek isterim. Onun başarısını kendi başarımız olarak görüyorum. Projeleri ile de kendini daha iyi anlatacaktır" diye konuştu.

"Evimde olmaktan çok büyük heyecan duydum" diyerek sözlerine başlayan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Yaklaşan mahalli idareler seçimlerimizin başta ülkemiz olmak üzere Kocaeli'mize ve İzmit'imize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizler milletimizin terazisinin ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Görev bizlere tevdi edildikten itibaren şehrimizde hem kendimizi hem de çalışmalarımızı anlatmaya koyulduk. Bizler istiyoruz ki Kocaeli'nin kalbi olan İzmit'i kazandıralım" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Yurdumuzun yedi bölgesinden İzmit'imize gelen vatandaşlarımız var. İzmit bir mozaik. Dolayısı ile her bir vatandaşımızın gurur duyarak ben İzmitliyim demesini istiyoruz. 7/24 çalışıyoruz ama zannetmeyin ki seçim bitene kadar çalışacağız. Bizler sizin için son nefesimize kadar çalışacağız. Her bir vatandaşımızın sözlerini dikkatle dinledik, yapamayacaklarımız için söz vermedik, olduğumuz gibi olduk, kimseyi yanıltmadık. Alnımız ak, başımız dik göğsümüzü gere gere her yere giriyoruz" ifadelerini kullandı.