Son Dakika Haberleri: Abhazya 15 Kripto Madencilik Tesisinin Elektriğini Kesti

Abhazya 15 Kripto Madencilik Tesisinin Elektriğini Kesti

1 saat önce

– Abhazya yönetimi, elektrik tüketiminin oluşturduğu endişeler nedeniyle kripto para birimi madenciliğinin yapıldığı 15 tesisin elektriğini kesti.

Abhazya 15 Kripto Madencilik Tesisinin Elektriğini Kesti, System.String[]
– Abhazya yönetimi, elektrik tüketiminin oluşturduğu endişeler nedeniyle kripto para birimi madenciliğinin yapıldığı 15 tesisin elektriğini kesti.

Abhazya devlet idaresindeki elektrik şirketi Chernomorenergo'dan yapılan açıklamada söz konusu 15 tesisin saat başı tükettiği 8,950 kilovat elektriğin, 1,800 hanenin tükettiği elektriğe eş değer olduğunu belirtilirken, söz konusu elektrik kısıtlamasının "bazı kategorilerdeki elektrik kullanımını sınırlamak için alınan önlemler" kapsamında yapıldığı vurgulandı.

Chernomorenergo, kripto madenciliği gerçekleştiren çiftliklerin kesintiyi anlayışla karşıladığını da ekledi.

Dünya genelinde kripto para birimleri madenciliğinin tükettiği elektrik kapsamında çoğu ülke endişelerini dile getirirken, Norveç yönetimi Kasım ayında Bitcoin madenciliği tesislerine sağlanan elektrik hizmetini tamamen yasaklamıştı.

Norveç Sosyalist Sol Partisi Meclis Temsilcisi Lars Haltbrekken "Norveç kripto para birimlerinin en kirli ürününe yüksek miktarda vergi teşviki yapmaya devam edemez. Bitcoin çok fazla enerjiye gereksinim duyuyor ve küresel olarak çok fazla sera gazı üretiyor" demişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

Norveç, Ekonomi
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