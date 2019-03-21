Son Dakika Haberleri: Abi Kardeş Kavgasında Kan Aktı

Abi Kardeş Kavgasında Kan Aktı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Abi Kardeş Kavgasında Kan Aktı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışmada kan aktı. Silah ve bıçağın çekildiği kavgada kardeşlerden biri ağır yaralandı. Babasını kanlar içinde gören kız ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Alınan bilgilere göre olay, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa İ. ile kardeşi Adem İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada kardeşler birbirine silah ve bıçak çekti. Yaşanan arbede sırasında Adem İ. abisi Mustafa İ.'yi kolundan ve arkasından bıçaklayarak kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan şahıs, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan şahıs ameliyata alındı. Yaşanan kavga sırasında olan bitene şahit olan Mustafa İ.'nin kızı ise gözyaşlarına hakim olamadı. Adem İ. ise kısa sürede polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:55 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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