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Abi kardeş kavgasında kan aktı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kardeşin alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kardeşin alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Abisi tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.


Olay, Terminal bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden iki kardeş, tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucunda Y.N. abisi O.N. tarafından bacağından bıçaklandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırarak olayı 112'ye ve emniyet ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kardeşini bıçaklayan O.N. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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