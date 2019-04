Abigem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Trabzon Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Eğitim ve Danışmanlık AŞ Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Genel kurula, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı ve ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Nasuhbeyoğlu, TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ve diğer yetkililer katıldı.



ABİGEM Direktörü Ali Rıza Kul, genel kurul üyelerine faaliyetlerle ilgili yaptığı sunumda, Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane bölgesinde firma ve kurumlara iş geliştirme hizmeti verdiklerini belirterek, her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de geniş bir uzman kadrosuyla verildiğini söyledi.



Trabzon ABİGEM'in son 3 yılda 61 girişimcilik eğitimi verdiğini ve bu eğitimlere bin 668 kişinin katıldığını ifade eden Kul, şunları kaydetti:



"Girişimcilik eğitimlerimize katılanlardan 119'u toplam yatırım tutarı 13 milyon 325 bin lira olan iş yeri kurdu. Bu iş yerlerine KOSGEB'den alınan girişimcilik hibesinin tutarı yaklaşık 6 milyon liraya, girişimcilik kredilerinin tutarı da 1 milyon 658 bin liraya ulaştı. Söz konusu 119 iş yerinde 338 kişinin istihdamı sağlandı. Türkiye'de girişimcilik eğitimlerine katılanların iş yeri kurma oranı yüzde 4 seviyesinin altındayken, ABİGEM'in girişimcilik eğitimlerine katılanların yüzde 7'sinin işletme açması dikkat çekmektedir. Her türlü eğitimi bünyesinde verebilen ABİGEM'in son 3 yılda düzenlediği girişimcilik de dahil toplam 89 eğitim programına toplam 2 bin 414 kişi katılmıştır."



Kul, son 3 yılda 220 hibe projesi yazdıklarını belirterek, "Bu projelerin 185'i onaylandı ve 177'si yatırıma dönüştü. Toplam yatırım tutarı 70 milyon 890 bin lira olarak gerçekleşirken alınan hibe de 33 milyon 285 bin lira oldu. Hibe projelerimizde istihdam sayısı da 825 kişiye ulaştı." dedi.



ABİGEM Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu TTSO, Trabzon Ticaret Borsası, Of Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odasından oluştururken, denetim kurulunda ise Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile TTSO yer aldı.

