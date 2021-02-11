ABİM ile toplam 11 bin 446 kişi istihdam edildi - Son Dakika

ABİM ile toplam 11 bin 446 kişi istihdam edildi

11.02.2021 14:01
ABİM ile toplam 11 bin 446 kişi istihdam edildi, System.String[]

ABİM ile toplam 11 bin 446 kişi istihdam edildi Başkan Baltacı, "2020 yılı içerisinde 2 bin vatandaşa iş imkanı sağlandı" İşçi ve işvereni bir araya getiren ABİM, pandemi dönemine rağmen 2020 yılı içerisinde tam 2 bin vatandaşa iş imkanı sağladı.

ABİM ile toplam 11 bin 446 kişi istihdam edildi

Başkan Baltacı, "2020 yılı içerisinde 2 bin vatandaşa iş imkanı sağlandı"

İSTANBUL - İşçi ve işvereni bir araya getiren ABİM, pandemi dönemine rağmen 2020 yılı içerisinde tam 2 bin vatandaşa iş imkanı sağladı. Kurulduğu günden bu yana ise 44 bin 775 kişinin iş başvurusu yaptığı ABİM ile 11 bin 446 kişi istihdam edildi.

İş arayan ve işverenlerin talepleri doğrultusunda yönlendirmeler yapan Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), birebir kuruma gelen tüm vatandaşlara yasal hakları ve özgeçmiş hazırlama konularında danışmanlık yapıyor. İş başvurusunda bulunan kişilerin ise iş bulmaları adına doğrudan yönlendirme, toplu SMS yoluyla yönlendirme ve toplu iş görüşmeleri düzenliyor. İŞKUR ile yapılan protokol nedeniyle tüm vatandaşların iş arayan kaydı, işsizlik ödeneği başvuruları ve kurs başvurularını da gerçekleştiren ABİM'e kurulduğu günden bu yana toplam 44 bin 775 kişi başvuru yaptı. 11 bin 446 kişi istihdam edildiği merkezde, pandemi dönemine rağmen 2020 yılı içerisinde ise tam 2 bin vatandaşa iş imkanı sağladı.

"Bu birimimiz vasıtasıyla yaklaşık 11 bin 500 kişi sahibi olmuş"

ABİM tarafından gerçekleşen toplantıda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "2020'nin öncesinde de baktığımızda bu birimimiz vasıtasıyla yaklaşık 11 bin 500 kişi sahibi olmuş. Kurulduğu günden bu yana hakikaten yüz akımız. İŞKUR'la müşterek protokolü var. İş bulunmanın yanında İŞKUR'a müracaatta da yetkisi var. İşsizlik maaşlarının ödenmesi konusunda hukuksal haklarının takibi konusunda önemli yetkilere sahip. Tüm bu konuları içeren konularda ilişkileri olan birim. İşveren aşısından hem de çalışan kardeşlerimiz açısından da son derece yararlı verimli hale geldi. Müracaatların içerisinden 2 bin vatandaşımız kendi vasıflarına uygun işlerine yerleştiler" dedi.

İş görüşme toplantısına katılan Nevzat Değirmencioğlu, "Bu proje çok güzel. 40 yaşına gelenleri pek işe almıyorlar. Ama bu uygulama çok iyi. İşimize yarar. İşsiz kaldığımız için buraya geldik. Bize yardımcı oldu. Yeni geldik tanıştık" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Fatih Kılıçdaroğlu ise "Burada bize yardımcı oldular. İş için geldik. Güzel olacak inşallah" diye konuştu.

Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel ABİM ile toplam 11 bin 446 kişi istihdam edildi - Son Dakika


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