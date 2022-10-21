ABİS ASİST 'KIZIMIN GÖZÜNDEN' PROJESİNE BÜYÜK DESTEK VERDİ

Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle gerçekleştirilen lansmanda, kızları tarafından fotoğrafları çekilen iş insanlarının fotoğraflarının satışından elde edilen gelir Darüşşafaka Cemiyeti'ndeki kız çocuklarının eğitimi için bağışlandı.

Ülkemizde sigorta sektörünün sağlıklı bir büyüme ivmesi yakalayabilmesi, sigorta penetrasyonunun artması ve sigorta bilincinin yayılması hedeflerine katkıda bulunabilmeyi amaçlayan Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu (STSP), sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Platform, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizliğe dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle, "Kızımın Gözünden" projesinin lansmanını gerçekleştirdi.

Bu proje kapsamında kız çocukları, iş dünyasında olan anne ya da babalarını fotoğrafladılar. Bu fotoğraflar, projeye destek olan sponsor firmalar tarafından satın alınarak Darüşşafaka Cemiyeti'ndeki kız çocuklarının eğitimine destek sağladı.

Projeye büyük destek veren ve basın lansmanının sponsorluğunu üstlenen Abis Asist CEO su Umut Vurdevir, 'Kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan uzak tutulmaları ve bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları için farkındalık yaratmayı amaçlayan bu ve bunun gibi projelere her zaman destek vereceğiz' dedi.