Abisine küstü

Kıvanç Tatlıtuğ geçen ay reklam yüzü olduğu markanın yeni koleksiyonu için verdiği davete ev sahipliği yapmış, geceye katılan Can Tatlıtuğ çıkışta mekanın valesiyle para yüzünden kavga etmişti. İddiaya göre oyuncu, geçenlerde abisiyle bir mekanda buluştu ve ona agresif tavırlarına son vermesi gerektiği yönünde sert bir uyarıda bulundu. Ancak bu uyarı, iki kardeş arasında tartışmaya yol açtı. Tartışma sonrası mekanı terk eden Kıvanç Tatlıtuğ'un şu sıralar abisiyle görüşmediği söyleniyor.