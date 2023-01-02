Yılbaşı akşamı abisini öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Amacım öldürmek değildi - Son Dakika
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Yılbaşı akşamı abisini öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Amacım öldürmek değildi

03.01.2023 12:49

Aydın'ın Didim ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencisi Gülçin Uçan, yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. İfadesinde olaydan pişmanlık duyduğunu belirten üniversiteli kız, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Maksadım onu öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.

Didim'de yılbaşı gecesi meydana gelen olayda, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Gülçin Uçan (21), kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'la (29), eski erkek arkadaşı meselesi yüzünden tartıştı.

Yılbaşı akşamı abisini öldüren genç kızın ilk ifadesi: Eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım

BIÇAĞI AĞABEYİNİN GÖĞSÜNE SAPLADI

İkili bir süre sonra kavga etmeye başlayınca üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Onur Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin Uçan ise sinir krizi geçirdi. Ağabey katili genç kız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yılbaşı akşamı abisini öldüren genç kızın ilk ifadesi: Eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım

GENÇ KIZIN İLK İFADESİ: PİŞMANIM

Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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kavga, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı akşamı abisini öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Amacım öldürmek değildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılbaşı akşamı abisini öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Amacım öldürmek değildi - Son Dakika
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