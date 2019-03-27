Son Dakika Haberleri: Abisini Öldüren Sanık İçin Yeniden Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Abisini Öldüren Sanık İçin Yeniden Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, abisini öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, duruşma savcısı yeniden yargılanan sanık için tekrar aynı cezayı talep etti.

Abisini Öldüren Sanık İçin Yeniden Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde, abisini öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, duruşma savcısı yeniden yargılanan sanık için tekrar aynı cezayı talep etti.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Kalkan ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istediği Yusuf Kalkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurulundan gelecek cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesine, ayrıca sanık avukatını mütalaaya karşı ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamkule Mahallesi'nde, 27 Mayıs 2015'te meydana gelen olayda, Yusuf Kalkan tartıştığı abisi Turan Kalkan'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Turan Kalkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan ve daha sonra tutuklanan Yusuf Kalkan ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile "yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Yargıtay, yerel mahkemenin "yakın akrabayı öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin farklı raporlar dikkate alınmadığı gerekçesiyle bozdu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:14 Kaynak: İHA

Bornova, İzmir, 3. Sayfa
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