Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş - Son Dakika
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Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş

23.02.2022 12:47
Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı ablası, 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas'ı (32) bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Emrah Tekin'in (21) yargılanmasına devam edildi.

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı ablası, 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas'ı (32) bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Emrah Tekin'in (21) yargılanmasına devam edildi. Sanık Tekin, duruşmada, "Cezaevinden çıkmak istiyorum. Suçlamalara diyecek bir şeyim yok" dedi. Mahkeme heyeti ise Tekin'in akli dengesinin yerinde olduğuna dair adli tıp raporunu okudu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde yaşayan Emrah Tekin, geçen yılın Aralık ayında tartıştığı ablası Hasret Yüksekkavas'ı, komşusunun evinde çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdü. Kendisini de aynı bıçakla yaralayan Tekin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Emrah Tekin hakkında, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Tekin ile Hasret Yüksekkavas'ın eşi Cumali Yüksekkavas ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapmayan sanık Tekin, "Cezaevinden çıkmak istiyorum. Suçlamalara diyecek bir şeyim yok" diyerek tahliyesini istedi.'HASRET'İN BOĞAZINI KESTİ'Olay sırasında Emrah Tekin'i engellemeye çalışırken hafif yaralanan ve mahkemede tanık olarak dinlenen Hasret Yüksekkavas'ın komşusu Ayçin Aslan, "Evde ben, kızım ve kızımın arkadaşları ile Hasret ve Emrah oturuyorduk. Emrah bıçak çıkarıp oynamaya başladı. Emrah, birden Hasret'in üzerine atladı. Emrah'a evimi terk etmesini söyledim. Benim yanıma gelerek bıçağı gırtlağıma dayadı ve 'Senin kanını almayacağım, bana ailemin kanı gerekli' dedi. Daha sonra Hasret'in yanına giderek boynundan tutup bıçaklamaya başladı. Müdahale etmek isterken de bıçakla yaralandım. Emrah, kardeşi Hasret'i defalarca bıçakladı. Yardım istemek için odadan çıkarken onlara baktım. Emrah ayaktaydı, Hasret ise yerdeydi. Bakarken, Hasret'in boğazını kesti ve bıçağı üzerine attı. Olay öncesinde akli dengesi yerinde gibi duruyordu. Anormal hiçbir durumu yoktu. Şikayetçiyim" dedi.'AKLİ DENGESİ YERİNDE' RAPORU

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan sanık Emrah Tekin ile ilgili gelen raporu okudu. Tekin'in akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Sanık avukatının yeniden rapor alınmasına ilişkin talebi ise kabul edilmedi. Sanık Tekin'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.


Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş
Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş
Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş
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Son dakika haber: Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren sanık yargılanıyor Son dakika haber: Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren sanık yargılanıyor

Eskişehir, Adli Tıp, Mahkeme, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş - Son Dakika


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