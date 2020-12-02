Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü - Son Dakika

- Abla kardeş aynı gün korona virüse yenik düştü

TOKAT - Tokat'ta korona virüs tedavisi gören abla, kardeş aynı gün hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Öksel ile 2 çocuk annesi Sevinç Demirel korona virüse yakalandı. Öksel yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde, ablası Sevinç Demirel ise 17 gündür tedavi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde aynı gün vefat etti. Aile bireyleri aynı gün aynı dakikalarda bir birilerine aradıklarında acı haberi aldı. Öksel'in cenazesi Niksar'da ablası Sevinç Demirel'in cenazesi ise Yarbaşı köyünde toprağa verildi.

Ahmet Demirel, aynı gün aynı saatte hem eşini hem de kayınbiraderini kaybettiğini söyledi. Demirel, eşinin karantina süresinin dolmasının ardından iyileşemeyince hastanede tedavi altına alındığını söyledi.