Son Dakika Haberleri: Abla-kardeş Birinci Oldular!

Abla-kardeş Birinci Oldular!

1 saat önce

Ödemiş'te düzenlenen 27 Aralık Kır Koşusu'nda Peker kardeşler, genç kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde birinci olarak bir eve iki madalya getirdi.

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Ödemiş'te düzenlenen 27 Aralık Kır Koşusu'nda Peker kardeşler, genç kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde birinci olarak bir eve iki madalya getirdi.

Ödemiş'te büyük heyecana sahne olan yarışlarda güzel bir rastlantı da yaşandı. Ödemiş Ortaokulu 7-F sınıfı öğrencisi Ceren Peker, 2000 metrelik yıldız kızlar yarışında birinci olurken Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi 11-A sınıfında eğitim gören ablası Sinem Peker 3000 metrelik genç kızlar yarışında açık farkla birinci oldu.

Atletizme göz kırpan Peker kardeşlerin heyecanına anneleri Kadriye Peker de ortak oldu. Birincilik madalyalarını Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu'nun elinden alan Peker kardeşler bundan sonra da çok çalışıp Ödemiş'i çeşitli yarışmalarda temsil etmek istediklerini söylediler.

Kızlarının elde ettiği başarıyla büyük mutluluk duyduğunu söyleyen anne Kadriye Peker de "Çok iyi çalıştılar, emeklerinin karşılığını aldılar. Kızlarımı ve onları hazırlayan öğretmenlerimizi kutluyorum. İnşallah daha güzel başarılar da elde ederler. Çok mutluyuz" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:47 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Aralık, Ödemiş, Spor
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