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Abla kardeş boğulmaktan son anda kurtarıldı

57 dakika önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler Emine (18) ve İsmail Bal (14) cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

Abla kardeş boğulmaktan son anda kurtarıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler Emine (18) ve İsmail Bal (14) cankurtaran ekiplerince kurtarıldı. Kardeşlerden  Emine Bal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. 
Olay, saat 17.00 sıralarında Kandıra'ya bağlı Kerpe sahilinde meydana geldi.  Bolu'dan gelen ve Kerpe sahilinde denize giren kardeşler Emine (18) ve İsmail Bal (14), bir süre sonra denizde dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları hemen suya girerek kardeşlerin bulunduğu noktaya zodyak botla ulaştı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılarak ilk müdahaleleri yapılan abla ve kardeş, daha sonra olay yerine gelen ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahaleleri yapılan kardeşlerden Emine Bal, durumunun kötüleşmesi üzerine Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:21 Kaynak: DHA
Cankurtaran, Kandıra, Kocaeli, Güncel
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