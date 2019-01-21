Abla-kardeş' Cinayetinde Eski Sevgili Gözaltında (2)

ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.

ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ



Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.



Abla ve kardeşin cenazeleri, öğle vakti Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Dudaklı kardeşlerin ailesi ve yakınlarıyla, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı

Seyir Halindeki Araçtan Kendini Atan Kadın Ölümden Döndü

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı

Lüks Kafede Muştalı Dehşet Kamerada