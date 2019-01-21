Son Dakika Haberleri: Abla-kardeş' Cinayetinde Eski Sevgili Gözaltında (2)

Abla-kardeş' Cinayetinde Eski Sevgili Gözaltında (2)

46 dakika önce

ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.

Abla-kardeş' Cinayetinde Eski Sevgili Gözaltında (2), System.String[]
ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.

Abla ve kardeşin cenazeleri, öğle vakti Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Dudaklı kardeşlerin ailesi ve yakınlarıyla, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Bursa, Gemlik, Güncel
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