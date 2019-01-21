Abla-kardeş' Cinayetinde Eski Sevgili Gözaltında (2)
46 dakika önce
ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.
ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.
Abla ve kardeşin cenazeleri, öğle vakti Gemlik Merkez Asım Kocabıyık
Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Dudaklı kardeşlerin ailesi ve yakınlarıyla, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık
, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar
İslam ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: DHA
Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı
Seyir Halindeki Araçtan Kendini Atan Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu
En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı
Lüks Kafede Muştalı Dehşet Kamerada