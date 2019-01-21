Abla-kardeş' Cinayetinde Eski Sevgili Gözaltında (3)
29 dakika önce
CİNAYETİ İTİRAF ETTİBursa'nın Gemlik ilçesinde cumartesi günü evlerinde cesetleri bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın katil zanlısı Murat A.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde cumartesi günü evlerinde cesetleri bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın katil zanlısı Murat A., Çanakkale Gökçeada
'dan, Yunan adalarına çalışırken Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel tim tarafından yakalandı.
Bursa'ya getirilen katil zanlısı Murat A., olayı itiraf etti. Murat A. ilk ifadesinde, "Sibel Dudaklı ile aramda ilişki vardı. Kıskançlık yüzünden tartışmaya başladık. Bu sırada evde olan erkek kardeşi bana hakaret etmeye başladı. Ben de önce Mehmet Ali'yi daha sonra Sibel'i öldürdüm. Bandırma
, Edirne
ve Tekirdağ
'da saklandım. Son olarak Gökçeada'ya geldim, Yunanistan
'a kaçacaktım. Yakalandım" sözlerine yer verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat A., adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:54 Kaynak: DHA
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