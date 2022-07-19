Abla-kardeşin kavgası kanlı bitti! Havaya açılan ateş sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Abla-kardeşin kavgası kanlı bitti! Havaya açılan ateş sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı

19.07.2022 13:52

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayda abla ve kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada kardeşinin pompalı tüfekle havaya ateş etmesi sonucu yayılan saçmalardan ayağını yaralayan abla, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de hayvancılık ile uğraşan kardeşler N.Ç. ile A.A. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. İddiaya göre, abla N.Ç., kardeşi A.A.'dan alacağını istedi. İkili arasında bu sebeple çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. A.A., ablası N.Ç.'yi korkutmak amacıyla pompalı tüfekle havaya ateş etti.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR BACAĞINA İSABET ETTİ

Pompalı tüfekten çıkan saçma ise N.Ç.'yi ayağından yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi A.A. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Abla-kardeşin kavgası kanlı bitti! Havaya açılan ateş sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
13:17 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım
13:00 Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 13:55:20. #1.13#
SON DAKİKA: Abla-kardeşin kavgası kanlı bitti! Havaya açılan ateş sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement