Abla ve ağabeylerinden çocuklara bayram hediyesi

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, 'mobilya tasarımı' dersi kapsamında en anlamlı sosyal sorumluluk projelerinden birine imza attılar.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, 'mobilya tasarımı' dersi kapsamında en anlamlı sosyal sorumluluk projelerinden birine imza attılar. Üniversite öğrencileri tarafından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) İzmir Çiğli Eğitim Parkı'nda faaliyetlere katılan çocukların eğitim ve eğlence alanlarına yönelik tasarlanan mobilyalar, bayram öncesi üretilip eğitim parkına bağışlandı.



Geçen aylarda, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio'nun proje koordinatörlüğünde TEGV İzmir Çiğli Eğitim Parkı yetkilileri ile bir araya gelen 90 üniversite öğrencisi, 6-13 yaş arası çocukların park içinde kullanacakları mobilya ihtiyaçlarını belirledi. Yaşar Üniversitesi öğrencileri, 'ZOO Çocuk Mobilyaları' ismi verilen proje kapsamında çocukların da fikirlerini almayı ihmal etmedi. Böylece küçük çocukların hem enerjilerini hem de yorgunluklarını atabilecekleri birbirinden ilginç tasarımlar ortaya çıktı. Bayram öncesi üretilen mobilyalardan bir kısmı eğitim parkına bağışlandı.



Birlikte çalıştılar



Selçuk Yaşar Kampüsünde de sergilenen mobilyaları değerlendiren TEGV Saha Yöneticisi Hüseyin Erkan, "ZOO Çocuk Mobilyaları, üretim odaklı düşünmeye sevk eden bir proje oldu. Üniversite öğrencilerinin bu yönde ilerlemeleri ve akabinde çocuklarla da bir araya gelerek bu fikri onlara da aktarmaları mutluluk verici. Özetle çocuklar, abla ve ağabeyleriyle birlikte çalıştı ve birlikte karar verdi. Ortaya da mutluluk verici bir çalışma çıktı. Eminim her çocuk, bu mobilyaları keyifle kullanacak" dedi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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