Abla ve Kardeşin Eski Sevgili Tarafından Vahşice Öldürüldüğü İleri Sürülüyor

Abla ve kardeşin eski sevgili tarafından vahşice öldürüldüğü ileri sürülüyorBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan abla ve kardeşin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.

Abla ve kardeşin eski sevgili tarafından vahşice öldürüldüğü ileri sürülüyor



BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan abla ve kardeşin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cuma günü Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evde Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı ölü bulundu. Evdeki deliller ve iki kardeşin vücudundaki çeşitli izler üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı. Gemlik polisinin yanı sıra Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışmada abla ve kardeşin öldürüldüğü tespit edildi. Polis, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi olan ve barışmak için geldiği evde iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen M.A'yı Çanakkale'de gözaltına aldı. Cinayetle alakalı tahkikat sürüyor.

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Abla ve Kardeşin Eski Sevgili Tarafından Vahşice Öldürüldüğü İleri Sürülüyor

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